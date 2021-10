Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori. (Di giovedì 7 ottobre 2021) di Carmelo Musumeci. Ho raccontato a Anna di un giorno che ero stato al campo sportivo e avevo trovato una piantina di basilico e l’avevo presa. Poi avevo preso due pugni di terra e me li ero messi in tasca. Una volta in cella, avevo preso un barattolo di plastica, l’avevo riempito con la terra Leggi su freeskipper (Di giovedì 7 ottobre 2021) di Carmelo Musumeci. Ho raccontato a Anna di un giorno che ero stato al campo sportivo e avevo trovato una piantina di basilico e l’avevo presa. Poi avevo preso due pugni di terra e me li ero messi in tasca. Una volta in cella, avevo preso un barattolo di plastica, l’avevo riempito con la terra

Advertising

zioNicocane : Posso essere il tuo portatore di cattive notizie,ammalato e non ispirato dai diamanti del tuo fuoco - Raffael48655881 : Tutti:cristalli, diamanti Io:gemma?? sksksk vi prego Dai è un diamante - danieladomenici : dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori, di Carmelo Musumeci - GosettiV : @padrigmcg The flower arrangement reminds me of these lines by Fabrizio De André: “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior” - PivanoStefano : Ogni #diamante @Calderoni1840 è racchiuso in un elegante blister ed è accompagnato da un certificato di autenticità… -