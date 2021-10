Covid, le notizie. Decreto capienze atteso in Cdm, protestano le discoteche. LIVE (Di giovedì 7 ottobre 2021) In arrivo il Decreto per aumentare le capienze massime di discoteche, cinema e stadi: il provvedimento dovrebbe arrivare oggi pomeriggio sul tavolo del Cdm. Proteste per l'ipotesi di riapertura col green pass e al 35% al chiuso per le discoteche. Da oggi a Rieti somministrazione contemporanea del vaccino antinfluenzale e della dose aggiuntiva anti-Covid Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 ottobre 2021) In arrivo ilper aumentare lemassime di, cinema e stadi: il provvedimento dovrebbe arrivare oggi pomeriggio sul tavolo del Cdm. Proteste per l'ipotesi di riapertura col green pass e al 35% al chiuso per le. Da oggi a Rieti somministrazione contemporanea del vaccino antinfluenzale e della dose aggiuntiva anti-

Advertising

VittorioSgarbi : Il professore Galli, a quanto pare, oltre al COVID, “sopprimeva” anche certi candidati nei concorsi universitari… O… - RobertoBurioni : Ottime notizie, non c’è solo COVID. - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - palmacirulli : RT @RobertoBurioni: Ottime notizie, non c’è solo COVID. - thewaterflea : RT @OrtigiaP: l'ignoranza crassa e ottusa di #CecchiPaone... non si muore da vaccinati di covid?? legga i dati di UK Israele e anche Ital… -