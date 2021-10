Con tutto il cuore, la recensione: Vincenzo Salemme e il piacere dell’onestà (Di giovedì 7 ottobre 2021) La recensione di Con tutto il cuore: il film di Vincenzo Salemme, al cinema dal 7 ottobre, è una commedia degli equivoci che sfocia nella farsa; si parla di onestà e gente perbene, in un racconto meno futile di quello che sembra. Con tutto il cuore, il titolo del nuovo film di Vincenzo Salemme, in uscita in sala dal 7 ottobre distribuito da Medusa, è una frase da intendersi in senso letterale. Al centro della storia c'è infatti un trapianto di cuore. E, come spesso accade, si crede che insieme all'organo si sia trasferita la personalità della persona in questione. Nella recensione di Con tutto il cuore vi parleremo allora di quella che è una commedia degli equivoci, uno ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladi Conil: il film di, al cinema dal 7 ottobre, è una commedia degli equivoci che sfocia nella farsa; si parla di onestà e gente perbene, in un racconto meno futile di quello che sembra. Conil, il titolo del nuovo film di, in uscita in sala dal 7 ottobre distribuito da Medusa, è una frase da intendersi in senso letterale. Al centro della storia c'è infatti un trapianto di. E, come spesso accade, si crede che insieme all'organo si sia trasferita la personalità della persona in questione. Nelladi Conilvi parleremo allora di quella che è una commedia degli equivoci, uno ...

