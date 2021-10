Ciclismo | Pasckal Ackermann e Michael Schwarzmann positivi al Covid

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Brutta notizia nel finale di stagione per la Bora-hansgrohe. La compagine World Tour tra oggi e domenica è in trasferta in terra francese per disputare Paris – Bourges e Parigi – Tours, ma dovrà fare a meno di due corridori importanti nel proprio scacchiere. Pascal, infatti, dopo aver avuto qualche sintomo a livello influenzale, si sono sottoposti al tampone e sono risultatial. Per loro stop forzato e stagione praticamente finita. Per quanto riguarda le due corse transalpine, è stato chiamato in sostituzione il polacco Maciej Bodnar. Foto: Lapresse