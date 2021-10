4 competenze ‘automatiche’ che per un neonato prematuro o sottopeso non lo sono

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 7 ottobre 2021) I neonati che nascono prematuramente hanno bisogno di un periodo di tempo più lungo e attenzioni diverse, rispetto a quelli nati a termine, per vivere serenamente al di fuori del grembo materno. E farlo con tutte leneurologiche, fisiche e psicologiche necessarie per affrontare le grandi e piccole sfide del quotidiano. Quando nascono i bimbi prematuri nonspesso ancora pronti per nutrirsi autonomamente e a volte (a seconda della settimana in cui avviene il parto) neppure respirare; allo stesso modo può capitare che non sappiano ancore gestire comportamenti e riflessi che per gli altri bambini risultano invece naturali. La suzione, intesa anche come supporto al benessere delcon funzione non nutritiva, è una tra leche il piccolo non ha avuto il tempo di ...