Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 20:30 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Viabilità DEL 6 OTTOBRE 2021 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL METEO, PER LE PROSSIME ORE E DALLA MATTINATA DI DOMANI SI PREVEDONO SUL Lazio PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE VENTOTENE FORMIA, PREVISTA PER LE 6.45 DI DOMANI 7 OTTOBRE. RIGUARDO AL TRAFFICO, LA CIRCOLazioNE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA VERSO PRIMA PORTA, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)DEL 6 OTTOBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL METEO, PER LE PROSSIME ORE E DALLA MATTINATA DI DOMANI SI PREVEDONO SULPRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; E PROPRIO A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE VENTOTENE FORMIA, PREVISTA PER LE 6.45 DI DOMANI 7 OTTOBRE. RIGUARDO AL TRAFFICO, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA VERSO PRIMA PORTA, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coppa Agostoni, a Lissone viabilità rivoluzionata (con qualche polemica) ... ecco le modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta a pagamento previste per lo svolgimento ... in via Roma nel tratto di strada compreso tra via Matteotti e via Volta; in via Agostoni, nel tratto ...

Roma, crolla un ramo e colpisce un'auto in transito: due feriti In tutto il Lazio, a dir la verità, la viabilità è compromessa dall'allerta meteo (partendo dalla linea ferroviaria Roma - Napoli e finendo con i danni sulla Pontina ) ma a Roma non è solo del ...

