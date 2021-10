“Se vinci ti sposo” GF Vip | da fuori arriva la promessa d’amore E dentro non ne sa ancora nulla…

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande Fratello Vip, riflettori puntati sul gieffino dalle mille e una sorprese. Continua a stupire, puntata dopo puntata, il reality show di Alfonso Signorini. Colpi di scena, tra allontanamenti e dichiarazionie mentre il tempo con le sue nomination e rischio eliminazioni, c’è chidalla casa riesce già a guardare al futuro. Una dichiarazioneo di intenti? La fidanzata del vippone, dopo le voci messe in circolo sulla presunta gravidanza, torna a parlare senza alcun filtro. Stiamo parlando proprio di Amedeo Goria e della sua dolce metà, barista e modella, Vera Miales. Tra di loro un grande amore. Le nozze? Non sembrano essere del tutto impossibili. Il giornalista sportivo ha decisamente attirato su di sé simpatie e critiche alla luce di alcuni atteggiamenti nei riguardi di alcune inquiline, come ad ...

Advertising

viperlando : se vinci il gfvip ti sposo???? -

Ultime Notizie dalla rete : vinci sposo

Seil GF Vip, ti' . Chissà che durante la prossima puntata di GF Vip non vengano mostrate ad Amedeo Goria le parole della fidanzata, e chissà quale potrebbe essere la reazione del ...Seil GF Vip ti" . GF VIP, Amedeo Goria "Fatto sesso con un trans"/ "Per me era una donna, sembrava l'ex di Montano" Questa dedica potrebbe spronare il giornalista a rimettersi in sesto ...GF Vip, Vera Miales sprona Amedeo Goria: "Dimostra che mi ami" Uno dei protagonisti del GF Vip 6 è indubbiamente Amedeo Goria, che durante le ultime ...Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria sprona il fidanzato a fare meglio all'interno del Grande Fratello Vip con una dedica tutta ...