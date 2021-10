Regina Elisabetta, filo diretto insospettabile con Umberto Bossi: "Mi ha commosso", spunta una lettera segretissima (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Uno scambio postale che non ti aspetti, quello tra Umberto Bossi e la Regina Elisabetta. Al Senato è infatti stata fatta recapitare una lettera su carta intestata di Buckingham Palace e firmata da Andrew Paterson, direttore delle operazioni nonché segretario privato della sovrana britannica. “La Regina mi ha chiesto di ringraziarla - si legge nella missiva - per il suo premuroso messaggio di affetto che le ha inviato in occasione della morte dell'amato marito di Sua Maestà, il Duca di Edimburgo”. “La Regina - conclude Paterson - è rimasta colpita dai messaggi ricevuti ed è molto grata per le sue parole gentili”. Sarebbe interessante conoscere il testo della lettera che aveva inviato Bossi, 80 anni compiuti lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Uno scambio postale che non ti aspetti, quello trae la. Al Senato è infatti stata fatta recapitare unasu carta intestata di Buckingham Palace e firmata da Andrew Paterson,re delle operazioni nonché segretario privato della sovrana britannica. “Lami ha chiesto di ringraziarla - si legge nella missiva - per il suo premuroso messaggio di affetto che le ha inviato in occasione della morte dell'amato marito di Sua Maestà, il Duca di Edimburgo”. “La- conclude Paterson - è rimasta colpita dai messaggi ricevuti ed è molto grata per le sue parole gentili”. Sarebbe interessante conoscere il testo dellache aveva inviato, 80 anni compiuti lo ...

