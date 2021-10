Rachele Mussolini, la "colpa" del suo cognome: "Da bambina, a scuola...", l'orrore subito dalla nipote del Duce (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È Rachele Mussolini la consigliera di Fratelli d'Italia più votata a Roma. Un vero e proprio successo quello della nipote del Duce, da sempre costretta a fare i conti con il peso del suo cognome. "Ho imparato sin da bambina a conviverci. A scuola mi additavano, ma poi è venuta fuori Rachele e la persona prevale sul proprio cognome, per quanto pesante. Ho molte amiche di sinistra. Una ha certamente votato per me. Ma non mi hanno votata per il cognome". D'altronde, come ammesso a Repubblica, la Mussolini nutre buoni rapporti con tutti. Perfino con i colleghi del Partito democratico: "La politica è una cosa, i rapporti umani un'altra". E a proposito di rapporti Rachele parla anche della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Èla consigliera di Fratelli d'Italia più votata a Roma. Un vero e proprio successo quello delladel, da sempre costretta a fare i conti con il peso del suo. "Ho imparato sin daa conviverci. Ami additavano, ma poi è venuta fuorie la persona prevale sul proprio, per quanto pesante. Ho molte amiche di sinistra. Una ha certamente votato per me. Ma non mi hanno votata per il". D'altronde, come ammesso a Repubblica, lanutre buoni rapporti con tutti. Perfino con i colleghi del Partito democratico: "La politica è una cosa, i rapporti umani un'altra". E a proposito di rapportiparla anche della ...

Advertising

fanpage : La più votata a Roma è Rachele Mussolini, figlia di Romano e nipote del duce #Elezionicomunali2021 - GiuseppeFrieri : RT @MarcoNoel19: Adesso una non può chiamarsi nemmeno Rachele Mussolini, essere di Fratelli d'Italia e dire che non festeggia il 25 Aprile… - okac1n : RT @LauraValenza1: Dite a Rachele Mussolini che il 25 si festeggia la LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO. E se non è d'accordo, se ne vada in un… - LuciaTassan : RT @PamelaFerrara: Comunali di Roma, record di preferenze per Rachele #Mussolini. Mentre Giorgia #Meloni si è dissociata da razzisti, antis… - MatthewWoody : RT @claudiocerasa: La candidata al Consiglio comunale di Fratelli d’Italia che per il momento ha intercettato il maggior numero di preferen… -