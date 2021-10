Nuovo down di Whatsapp e Facebook in arrivo? Ecco come continuare a comunicare (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il down di Facebook, Instagram e Whatsapp fa ancora discutere. A raccontare quanto è accaduto ci pensa Striscia la Notizia con Marco Camisani Calzolari. "Erano come cancellate dall'elenco telefonico di internet", ha premesso l'inviato del tg satirico di Canale 5. "Molte aziende hanno perso parecchi soldi perché gestivano i clienti tramite Whatsapp". Insomma, il caos è stato a livello mondiale con una perdita di 160 milioni di dollari per ogni ora di interruzione. Il problema è stato risolto solo dopo sette ore, perché anche quelli di Facebook non riuscivano a comunicare tra loro. "Questo dovrebbe farci pensare su quanto la nostra vita dipendano da server di una multinazionale americana, che può fare quello che vuole, anche spegnere tutto - ha proseguito -. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildi, Instagram efa ancora discutere. A raccontare quanto è accaduto ci pensa Striscia la Notizia con Marco Camisani Calzolari. "Eranocancellate dall'elenco telefonico di internet", ha premesso l'inviato del tg satirico di Canale 5. "Molte aziende hanno perso parecchi soldi perché gestivano i clienti tramite". Insomma, il caos è stato a livello mondiale con una perdita di 160 milioni di dollari per ogni ora di interruzione. Il problema è stato risolto solo dopo sette ore, perché anche quelli dinon riuscivano atra loro. "Questo dovrebbe farci pensare su quanto la nostra vita dipendano da server di una multinazionale americana, che può fare quello che vuole, anche spegnere tutto - ha proseguito -. ...

