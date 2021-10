“Non aumenteremo le tasse, l’economia è ripartita: non turbiamo questa ripresa con attacchi fiscali”, precisa Draghi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Questo governo non tocca le case degli italiani: non le tocca. Ho detto sin dall’inizio che non avrei aumentato le tasse, sono passati 7 mesi e non le abbiamo aumentate. Abbiamo detto no alle richieste di farlo, un po’ di credibilità l’abbiamo acquisita. l’economia italiana era molto fiacca quando è entrata nella pandemia, ha avuto un trauma straordinario. Il crollo dell’economia italiana nel 2020 è tra i più alti dell’Ue se non il più alto. Ora l’economia è ripartita, non turbiamo questa ripresa con attacchi fiscali”. Incontrando i giornalisti dopo il vertice informale che la Ue ha tenuto stamane in Slovenia, il premier Draghi tiene a sottolineare l’azione de governo e, soprattutto, i suoi obiettivi, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Questo governo non tocca le case degli italiani: non le tocca. Ho detto sin dall’inizio che non avrei aumentato le, sono passati 7 mesi e non le abbiamo aumentate. Abbiamo detto no alle richieste di farlo, un po’ di credibilità l’abbiamo acquisita.italiana era molto fiacca quando è entrata nella pandemia, ha avuto un trauma straordinario. Il crollo delitaliana nel 2020 è tra i più alti dell’Ue se non il più alto. Ora, noncon”. Incontrando i giornalisti dopo il vertice informale che la Ue ha tenuto stamane in Slovenia, il premiertiene a sottolineare l’azione de governo e, soprattutto, i suoi obiettivi, ...

