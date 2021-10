Nervi a pezzi, Donnarumma crolla: rovinosa papera tra i fischi di San Siro. Che incubo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Purtroppo era stato ampiamente messo in conto che Gianluigi Donnarumma sarebbe stato bersagliato dai suoi ex tifosi presenti a San Siro per assistere alla semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. L'atmosfera nello stadio è irreale, al punto da imbarazzare il telecronista della Rai, Alberto Rimedio: “Così no”, ha tuonato dopo alcuni secondi di difficoltà davanti ai fischi copiosi all'indirizzo dell'ex portiere del Milan. La Nazionale di solito unisce e fa mettere da parte qualsiasi tipo di bega dei club, ma non in questo caso. E così gli azzurri, e su tutti Gigio, soffrono maledettamente questa situazione: basta poco più di un quarto d'ora alla Spagna per passare in vantaggio con Ferran Torres, perso completamente in area da un altro giocatore abituato a San Siro, ma di sponda nerazzurra: grave l'errore di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Purtroppo era stato ampiamente messo in conto che Gianluigisarebbe stato bersagliato dai suoi ex tifosi presenti a Sanper assistere alla semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. L'atmosfera nello stadio è irreale, al punto da imbarazzare il telecronista della Rai, Alberto Rimedio: “Così no”, ha tuonato dopo alcuni secondi di difficoltà davanti aicopiosi all'indirizzo dell'ex portiere del Milan. La Nazionale di solito unisce e fa mettere da parte qualsiasi tipo di bega dei club, ma non in questo caso. E così gli azzurri, e su tutti Gigio, soffrono maledettamente questa situazione: basta poco più di un quarto d'ora alla Spagna per passare in vantaggio con Ferran Torres, perso completamente in area da un altro giocatore abituato a San, ma di sponda nerazzurra: grave l'errore di ...

