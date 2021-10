Molestie a Dayane Mello: Nego Do Borel è stato ritrovato (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nego do Borel è stato ritrovato. L’uomo, accusato di Molestie ai danni di Dayane Mello durante la sua partecipazione a La Fazenda, era scomparso da lunedì 4 ottobre 2021. Ad allertare le forze dell’ordine brasiliane era stata la madre del rapper, preoccupata per il figlio che in un video messaggio aveva parlato anche di suicidio. Dopo ore di ricerche la polizia lo ha scovato in un motel nella zona nord di Rio de Janeiro. Sottoposto a interrogatorio, ha dichiarato di aver preso delle pillole per dormire e di non essersi reso conto della preoccupazione causata dalle lunghe ore di silenzio. Vi raccomandiamo... Elodie alle donne: "Smettiamola di sentirci in colpa" Al suo esordio come conduttrice a ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 6 ottobre 2021)do. L’uomo, accusato diai danni didurante la sua partecipazione a La Fazenda, era scomparso da lunedì 4 ottobre 2021. Ad allertare le forze dell’ordine brasiliane era stata la madre del rapper, preoccupata per il figlio che in un video messaggio aveva parlato anche di suicidio. Dopo ore di ricerche la polizia lo ha scovato in un motel nella zona nord di Rio de Janeiro. Sottoposto a interrogatorio, ha dichiarato di aver preso delle pillole per dormire e di non essersi reso conto della preoccupazione causata dalle lunghe ore di silenzio. Vi raccomandiamo... Elodie alle donne: "Smettiamola di sentirci in colpa" Al suo esordio come conduttrice a ...

