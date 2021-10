“Mio figlio autistico non ha amici”: in 123mila rispondo su Twitter (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Daniel compie 15 anni, ma si sente solo. Il suo papà ha condiviso un post chiedendo aiuto al popolo social. Tra gli auguri che sono arrivati anche quelli di Russel Crowe e Mark Hamill. Roba da Donne - News. Leggi su robadadonne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Daniel compie 15 anni, ma si sente solo. Il suo papà ha condiviso un post chiedendo aiuto al popolo social. Tra gli auguri che sono arrivati anche quelli di Russel Crowe e Mark Hamill. Roba da Donne - News.

