Lotto | centra una quaterna da favola con il resto del caffè Cifra enorme

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Continua il momento magico per i giocatori del: nell’ultimo concorso è arrivata una vincita da sogno grazie ad una. Le cifre Ilnon smette di distribuire premi importanti in tutta Italia. Nell’ultimo concorso di martedì 5 ottobre sono state tantissime le vincite registrate in tante regioni. Ma ad esultare più di ogni L'articolo proviene da Consumatore.com.