Lorenzo | genio della matematica | a 14 anni si è iscritto all' Università

Diplomato in Gran Bretagna ed ora è una matricola della facoltà di Matematica dell'Università di Pisa. Fin qui tutto normale, ma il 'problema' è che Lorenzo di anni ne ha soltanto 14. Un vero genio della matematica, la sua storia proveniente da Roma sta facendo il giro del mondo. A 9 anni scopre la passione per i numeri studiando le equazioni. E' un prodigio. A 14 anni si è già diplomato alla scuola superiore di secondo grado in Gran Bretagna e concluso il primo anno del corso di laurea in Matematica all'Università di Göttingen. Ora si è appena immatricolato alla facoltà di Matematica dell'Università di Pisa.

Dopo aver completato gli studi di scuola secondaria in Gran Bretagna e aver già frequentato il primo anno del corso di Matematica dell'Università di Göttingen ,si è appena immatricolato al corso di laurea in Matematica dell'Università di Pisa. Tutto normale se non fosse che q uesto ragazzo romano ha appena compiuto 14 anni . L'amore per la matematica ..., romano di nascita, è iscritto a Pisa. Ha completato le scuole superiori in Gran Bretagna di PAOLA ZERBONIFin qui tutto normale, ma il ‘problema’ è che Lorenzo di anni ne ha soltanto 14. Un vero genio della matematica, la sua storia proveniente da Roma sta facendo il giro del mondo. A 9 anni scopre la ...Ho lavorato tantissimo per superare gli esami e nel frattempo ho anche preparato gli A-Level di Cambridge. Lorenzo, classe 2007, ha coronato il suo sogno e al sito dell'Università di Pisa racconta la ...