Lorella Boccia | «La bellezza del corpo in gravidanza»

Il countdown, per Lorella Boccia, è partito ufficialmente lo scorso maggio, quando ha scoperto di essere incinta della sua prima figlia poco dopo la fine delle registrazioni di Venus Club, il programma che ha condotto con successo nella seconda serata di Italia 1 nell'ultima stagione televisiva. Quando ci sentiamo al telefono, di giorni alla «scadenza» ne mancano 11, e Lorella, nel peno di quel turbinio di emozioni che vanno dall'eccitazione all'ansia, non sta letteralmente più nella pelle. «Sto cercando di godermi quest'ultimo periodo al meglio che posso. All'inizio è la novità, qualcosa che hai appena scoperto. Poi c'è la fase centrale in cui sei concentrata sulle visite, le ecografie e speri che vada tutto bene, e, alla fine, c'è l'ultima fase, quella in cui ti rendi conto che manca poco e che, molto presto, dovrai condividere questo esserino anche con gli altri».

_Pazzina : @pverspective Ecco la gravidanza di lorella boccia e un'altra cosa,si respira l'amore e il bello che li condivide insieme al marito - xjsekhmet : Secondo me, Lorella Boccia sta partorendo - xjsekhmet : RT @pverspective: Tutti pensavano che nell’instagram down partorisse Taola Purani e invece finirà che ha partorito Lorella Boccia mark my w… - shadesofamnesia : RT @pverspective: Tutti pensavano che nell’instagram down partorisse Taola Purani e invece finirà che ha partorito Lorella Boccia mark my w… - pverspective : Tutti pensavano che nell’instagram down partorisse Taola Purani e invece finirà che ha partorito Lorella Boccia mark my words -

