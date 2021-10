LIVE Milano-Torino 2021 in DIRETTA: sei uomini in fuga, il gruppo controlla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI SEGUI LA NOSTRA DIRETTA LIVE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.23 Da segnalare davanti la presenza di Zanotti, atleta della Nazionale italiana di MTB, argento ai Mondiali under 23 di cross country ad Agosto. 13.21 3? di ritardo per il plotone. 13.18 Con loro anche Israel Start-Up Nation e Jumbo-Visma. 13.15 Si portano in testa al gruppo gli uomini della Deceuninck Quick-Step. 13.08 150 chilometri al traguardo. 13.03 gruppo staccato di circa 2’30”. 13.00 Davanti dunque Oier Lazkano (Caja Rural), Kevin Vermaerke (DSM), Mattia Frapporti (Eolo Kometa), Joan Bou (Euskaltel), Juri Zanotti (Bardiani Csf Faizanè) e Davide ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI SEGUI LA NOSTRASULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK LADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.23 Da segnalare davanti la presenza di Zanotti, atleta della Nazionale italiana di MTB, argento ai Mondiali under 23 di cross country ad Agosto. 13.21 3? di ritardo per il plotone. 13.18 Con loro anche Israel Start-Up Nation e Jumbo-Visma. 13.15 Si portano in testa alglidella Deceuninck Quick-Step. 13.08 150 chilometri al traguardo. 13.03staccato di circa 2’30”. 13.00 Davanti dunque Oier Lazkano (Caja Rural), Kevin Vermaerke (DSM), Mattia Frapporti (Eolo Kometa), Joan Bou (Euskaltel), Juri Zanotti (Bardiani Csf Faizanè) e Davide ...

