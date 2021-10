L’impegno di Mario Draghi | “Questo governo non aumenta le tasse”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – “Ilva avanti. L’azione delnon può seguire il calendario elettorale, dobbiamo seguire il calendario negoziato con la Commissione europea per il Pnrr e per le raccomandazioni date dalla Commissione all’Italia. C’è una patrimoniale? No, la risposta è no: non c’è una patrimoniale.nonle”. Lo dice il premier, in conferenza stampa dopo il vertice informale Ue in Slovenia, rispondendo alle domande sulla delega fiscale e sulla posizione critica della Lega. Sotto i riflettori, la riforma del catasto: “Perché nascondersi dietro l’opacità? Perché calcolare lesulla base di numeri che non hanno senso?”, dice. “Non è meglio essere trasparenti? Poi, la ...