L'errore in Milan-Atletico è del Var: l'Uefa lo certifica designando Cakir (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La direzione di Milan-Atletico Madrid da parte dell'arbitro turco Cakir è stata molto contestata in particolare a causa del calcio di rigore concesso agli spagnoli nel finale. Tuttavia, com'è stato chiaro fin da subito è stata una responsabilità del Var Bitigen non aver invitato il direttore di gara a rivedere l'episodio dove facilmente si sarebbe potuto rendere conto dell'errore commesso, avendo così la possibilità di correggere la propria decisione. È questa la lettura fatta dall'Uefa, che infatti ha designato Cakir per le sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali (Germania-Romania) ma cambiando l'assistente in video, che sarà Kalkavan. L'articolo ilNapolista.

