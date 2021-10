Le nuove norme: niente smart working senza green pass (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La bozza delle linee guida preparate dai ministri Brunetta e Speranza: senza certificazione niente stipendio per i dipendenti pubblici. Ecco tutte le regole Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La bozza delle linee guida preparate dai ministri Brunetta e Speranza:certificazionestipendio per i dipendenti pubblici. Ecco tutte le regole

Le nuove norme: niente smart working senza green pass Malgrado le proteste che stanno interessando il Paese, continua la linea dura del governo, e ora arrivano le nuove norme dei ministri per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e della Salute Roberto Speranza per quanto concerne il ritorno al lavoro in presenza dei dipendenti pubblici . Senza green pass ...

Le nuove norme: niente smart working senza green pass La bozza delle linee guida preparate dai ministri Brunetta e Speranza: senza certificazione niente stipendio per i dipendenti pubblici. Ecco tutte le regole ...

