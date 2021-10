Juventus, la bocciatura di Capello: “Ormai è fuori dalla corsa scudetto” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Nazionale e la sfida con la Spagna L’ex tecnico, Fabio Capello, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport, di tanti argomenti diversi. Prima di trattare della Serie A, commentando anche la stagione della Juventus, si è espresso a proposito della Nazionale di Mancini e del match di stasera contro la Spagna, valido per la semifinale di Nations league: “Non credo che sarà una gara più dura rispetto a quella dell’Europeo (vinta ai rigori dall’Italia ndr), ma penso comunque che loro ci daranno molto fastidio, anche perché il loro modo di giocare ci ha più volte messo in difficoltà. Capello ha anche spiegato come crede che si svolgerà il match: “Non credo che l’andamento della partita si discosterà molto dalla scorsa, in quanto il pallino del gioco sarà nelle loro mani. Per vincere ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Nazionale e la sfida con la Spagna L’ex tecnico, Fabio, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport, di tanti argomenti diversi. Prima di trattare della Serie A, commentando anche la stagione della, si è espresso a proposito della Nazionale di Mancini e del match di stasera contro la Spagna, valido per la semifinale di Nations league: “Non credo che sarà una gara più dura rispetto a quella dell’Europeo (vinta ai rigori dall’Italia ndr), ma penso comunque che loro ci daranno molto fastidio, anche perché il loro modo di giocare ci ha più volte messo in difficoltà.ha anche spiegato come crede che si svolgerà il match: “Non credo che l’andamento della partita si discosterà molto, in quanto il pallino del gioco sarà nelle loro mani. Per vincere ...

