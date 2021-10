Juventus | Kaio Jorge | talento grezzo nelle mani di Allegri

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il momento diè finalmente arrivato. Il telentino brasiliano fino ad ora è rimasto ai box per infortunio. L’esordio nel derby dello scorso week-end è stato solo il riscaldamento per uno dei prospetti della nuova. Solo due minuti per lui ma tanto è bastato per far intravedere tutto il suo potenziale. La prima palla toccata la gestisce con uno stop e successiva girata al volo ad innescare Kulusevski che ha concluso l’azione colpendo un palo. In seguito difesa della palla e calcio di punizione preziosissimo a dare respiro alla squadra. La punta del futuro al cospetto di, nuovo giocatore della“Ha giocato due palloni, ma si vede che è sveglio”, questo il pensiero di mistersul classe 2002. ...

Jorge ha recuperato dall'infortunio e ha esordito in Serie A contro il Torino. Ora studia per entrare appieno nel mondo Jorge deve adattarsi e parte ultimo nelle gerarchie: ma di certo non gli manca la buona volontà. Il suo impatto con la Serie A è stato felice perché la manciata di minuti col Torino è ...