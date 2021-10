Italia | bimbo di 5 anni rapito a scuola da una banda di 4 persone | portato via su un furgone

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) David è un bambino di cinquee ieri è statoa Padova da unadi quattrotra cui il padre. La madre, che era con lui, sotto shock ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno confermato i fatti a Fanpage.it: “Il mio ex compagno havia il mio bambino, come trefa”.Il bambinovia su una PadovaAlexandra Moraru ha 26, origini moldave ed è la mamma del piccolo David,dal padre. È successo a Padova intorno alle 8 di ieri, 5 ottobre. La donna ha raccontato di aver accompagnato il figlio anel quartiere San Lazzaro. Nel tragitto che percorre sempre a piedi, è stata fermata da unadi quattro uomini a viso ...

Advertising

monica84031149 : Da condividere «Hanno rapito mio figlio di 5 anni da Padova»: la denuncia di mamma Alexandra. Si cercano il padre… - mattinodipadova : La mamma Alexandra Moraru martedì mattina stava portando il bambino all'asilo quando il commando, guidato dall'ex c… - Italia_Notizie : Perugia, la nonna del bimbo ucciso: “Non voglio più vedere mia figlia”. La 44enne aveva già preparato un alibi per… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Lecce Terrore alla scuola materna: uomo cerca di entrare e prendere un bimbo - giocarmon : Da' un'occhiata a 'ArtigianeriA - Set di 10 (o più) ETICHETTE personalizzate a forma di PIEDINO di BIMBO per BOMBON… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia bimbo

... fra il quali anche il papà del, mentre stava accompagnando il figlio a scuola a Padova, nel ... Dopo 8 mesi la madre era riuscita ad ottenere la custodia esclusiva e si era trasferita in, a ...... fra il quali anche il papà del, mentre stava accompagnando il figlio a scuola a Padova, nel ... La donna, che si era rifugiata inanche per non avere più a che fare con l'uomo che già una ...Proseguono le indagini su Katalin Erzsebet Bradacs, la 44enne ungherese arrestata con l’accusa di omicidio, che avrebbe confessato al telefono con un conoscente ...Norbert, chef ora impiegato in un’agenzia di organizzazione eventi, ha finito lacrime e parole. Così Norbert Juhász, padre di Alex, il bimbo ucciso a coltellate il primo ottobre, descrive il piano che ...