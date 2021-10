Il Napoli si allena, Spalletti ritrova chi non è partito con le nazionali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successo a Firenze, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le nazionali. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 1 sotto una pioggia battente. Prima parte dedicata al riscaldamento e al lavoro aerobico. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina 7 contro 7. Terapie per Ounas. Lobotka ha svolto allenamento personalizzato in campo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successo a Firenze, ilha ripreso oggi nel pomeriggio glimenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri sino nella settimana della sosta per le. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra si èta sul campo 1 sotto una pioggia battente. Prima parte dedicata al riscaldamento e al lavoro aerobico. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina 7 contro 7. Terapie per Ounas. Lobotka ha svoltomento personalizzato in campo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

