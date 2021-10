Il caso dei 'baroni universitari', primi interrogatori. Galli (indagato): mi sento tranquillo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In qualità di persona informata sui fatti è stata sentita la virologa del Sacco Maria Rita Gismondo e Massimo Puoti, direttore del reparto di malattie infettive del Niguarda Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In qualità di persona informata sui fatti è stata sentita la virologa del Sacco Maria Rita Gismondo e Massimo Puoti, direttore del reparto di malattie infettive del Niguarda

Advertising

Giorgiolaporta : Il #M5S nel migliore dei casi tracolla e nel peggiore viene preso a calci dagli elettori, ma guarda caso #Letta non… - borghi_claudio : Repubblica titola 'Il crollo dei sovranisti'. A occhio direi che sparisce chi non fa più il sovranista (M5S) e sof… - mante : Il caso Morisi sembra un estratto perfettamente composto dei temi cari alla Lega Droga Extracomunitari Omosessuali Prostituzione - DFormazione : RT @VITAnonprofit: ??È IN USCITA #VITAMAGAZINE #10 Il caso afghano ha svelato come in questi anni in Italia sono maturate esperienze e capa… - lincemisteriosa : RT @idk_s4br1n4: potete rt sono ferma da un bel po'????????????????????? vi regalo foto dei 1d a caso -