I Maneskin pubblicano una foto in cui sono completamente nudi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I Maneskin nudi su Instagram Il successo dei Maneskin sembra davvero senza fine. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo a quella all'Eurovision Song Contest nel 2021, la band ha iniziato a scalare le classifiche italiane e mondiali. Inoltre, venerdì 8 ottobre 2021 rilasceranno la nuova canzone Mammamia, la quale anticipa il prossimo album di L'articolo proviene da Novella 2000.

