Gwyneth Paltrow lancia l’integratore per aumentare la voglia di fare sesso (e la guida ai vibratori per le coppie) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ormai è cosa nota: Gwyneth Paltrow è molto concentrata sul suo sito, Goop. Una specie di ‘negozio online del benessere’ dove si acquistano prodotti per la cura della pelle (a marchio Goop ma anche di altri brand), abbigliamento e accessori, oggetti di arredamento, sex toys e prodotti pensati per migliorare la vita sessuale. Dopo le candele al profumo di orgasmo e di vagina e lo stimolatore per il pavimento pelvico, ecco arrivare anche un integratore, DTF, che dovrebbe servire per potenziare la libido femminile. “Stress e ansia quotidiani, cambiamenti ormonali, stanchezza, età… questi possono avere un impatto sulla nostra libido e sulla salute sessuale. Quindi sì, noi abbiamo creato un integratore che aiuta davvero”, si legge su Instagram. Spesso la Paltrow è finita nel mirino di associazioni di medici che controllano la veridicità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ormai è cosa nota:è molto concentrata sul suo sito, Goop. Una specie di ‘negozio online del benessere’ dove si acquistano prodotti per la cura della pelle (a marchio Goop ma anche di altri brand), abbigliamento e accessori, oggetti di arredamento, sex toys e prodotti pensati per migliorare la vita sessuale. Dopo le candele al profumo di orgasmo e di vagina e lo stimolatore per il pavimento pelvico, ecco arrivare anche un integratore, DTF, che dovrebbe servire per potenziare la libido femminile. “Stress e ansia quotidiani, cambiamenti ormonali, stanchezza, età… questi possono avere un impatto sulla nostra libido e sulla salute sessuale. Quindi sì, noi abbiamo creato un integratore che aiuta davvero”, si legge su Instagram. Spesso laè finita nel mirino di associazioni di medici che controllano la veridicità ...

