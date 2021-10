Gossip | le notizie del 6 ottobre 2021

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tutte le principalididi oggi mercoledì 6Nicola Pisu, protagonista dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, confrontandosi con Davide Silvestri, ha confermato di avere un forte interesse per Soleil Sorge: Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: pace lontana? IlSonia Bruganelli, intervistata dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha rivelato quali aspetti non apprezza di Adriana Volpe, sua collega come opinionista del ...