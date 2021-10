Google Maps indicherà la strada con minori emissioni di carbonio per i viaggi in auto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Google lancia nuove funzionalità di Maps che mirano ad incrementare l’ecosostenibilità durante gli spostamenti. A partire da oggi, negli Stati Uniti, Maps proporrà per impostazione predefinita il percorso che comporta la quantità minore di emissioni di carbonio, quando l’ora di arrivo stimata è simile a quella dell’itinerario più veloce. La funzione arriverà in Europa nel 2022. Secondo le stime di Google, questa novità consentirà di evitare oltre 1 milione di tonnellate di emissioni di carbonio all’anno, equivalenti a rimuovere oltre 200 mila auto dalla strada.Google sta anche lavorando per far sì che le auto che continuano a circolare siano eco-friendly. Nella Ricerca sarà più facile ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021)lancia nuove funzionalità diche mirano ad incrementare l’ecosostenibilità durante gli spostamenti. A partire da oggi, negli Stati Uniti,proporrà per impostazione predefinita il percorso che comporta la quantità minore didi, quando l’ora di arrivo stimata è simile a quella dell’itinerario più veloce. La funzione arriverà in Europa nel 2022. Secondo le stime di, questa novità consentirà di evitare oltre 1 milione di tonnellate didiall’anno, equivalenti a rimuovere oltre 200 miladallasta anche lavorando per far sì che leche continuano a circolare siano eco-friendly. Nella Ricerca sarà più facile ...

