Gkn, la "legge operaia" oggi a Montecitorio. E le tute blu sotto il Mise (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arriva oggi in parlamento la proposta di legge anti delocalizzazioni elaborata da un gruppo di giuristi e avvocati progressisti. A mezzogiorno nella sala stampa della Camera la presentazione, con alcuni delegati sindacali della Gkn di Campi Bisenzio, due estensori della pdl, e Matteo Mantero di Pap e Yana Ehm del Misto a fare gli onori di casa. E con un gruppo di parlamentari, in prima fila Nicola Fratoianni di Si, già pronti a sostenere la proposta. In parallelo un centinaio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

