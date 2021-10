Giulia De Lellis furiosa prende a schiaffi e calci il fidanzato Carlo Beretta | “Ti sei sco**to la mia assistente in macchina?” Ma è tutto uno scherzo de Le Iene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sono tornate Lee i loro scherzi. Durante la puntata di ieri 5 ottobre, è andato in onda il primodella nuova edizione. La vittima?De. Il programma di Italia 1 ha fatto credere all’influencer seguita da 5 milioni di follower di essere stata tradita dalGussalli. Lei, che già in passato è stata (veramente) tradita dal tronista Andrea Damante, ha reagito malissimo,ndo ail. Inoltre il tradimento messo in scena vedeva coinvolta la sua. La prova schiacciante? Sia lei cheavevano la sifilide. A togliere ogni dubbio ci ha pensato il medico che ha incontrato la coppia di ...