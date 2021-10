Fiorentina | Vlahovic via già a gennaio!

Advertising

capuanogio : #Commisso annuncia che #Vlahovic ha rifiutato ogni proposta di rinnovo con la #Fiorentina - DiMarzio : #Fiorentina | #Vlahovic non rinnoverà: l'annuncio di Commisso - PBPcalcio : Commisso a #FirenzeViola '#Vlahovic non ha accettato la nostra proposta, non rinnoverà con la Fiorentina' Pronti a… - antonioiorio16 : RT @D10sAndrea: Comunque, fossi un giocatore di colore della #Fiorentina ( #Duncan ) o un giocatore slavo del #Atalanta ( #Ilicic ), mi sen… - Fiorentinanews : Galli: 'Io farei giocare #Kokorin e gli darei qualche partita da titolare per mostrare il suo valore' #Fiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic

C'è appunto la Vecchia Signora dietro il no alla proposta dellavuole giocare la Champions e lottare per vincere lo scudetto: traguardi che in Toscana ritiene di non poter ...Nelle amare parole di Rocco Commisso non c'è un domani per Dusana Firenze. Dunque c'è aria di asta per il goleador che respinge il rinnovo con i viola. Il presidente addirittura si prepara a cederlo già al mercato di gennaio. E un recente contatto con la ...Negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato della notizia del giorno, ovvero il mancato rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina. (SpazioJ) E poi il Napoli è l'unica squadra che ha gli ...La Nazione in edicola questa mattina dedica un approfondimento alla Fiorentina e alla questione Vlahovic. Commisso ha scelto di non piegarsi e di scoprire le carte facendo partire un messaggio ...