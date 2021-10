Europa e Wall Strett in rosso, preoccupa l'inflazione. Putin raffredda la corsa del gas (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il petrolio ripiega dopo che i contratti sul Wti hanno toccato i massimi dal 2014 e quelli sul Brent dall'ottobre 2018. In settembre il settore privato americano ha creato più posti di lavoro del previsto Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il petrolio ripiega dopo che i contratti sul Wti hanno toccato i massimi dal 2014 e quelli sul Brent dall'ottobre 2018. In settembre il settore privato americano ha creato più posti di lavoro del previsto

Borsa: l'Europa rimane negativa con Wall Street aperta in calo
Rimangono in negativo le principali Borse europee, con l'apertura in calo di Wall Street, all'indomani di un rimbalzo e con i big tecnologici, da Facebook ad Apple, di nuovo ... L'Europa guarda ...

Eni, tutti i numeri della nuova World Energy Review Il calo è stato guidato principalmente dal Nord America ( - 4,1%), dalla Russia ( - 3,2%) e dall'Europa ( - 2,6%). Viceversa, tra i 10 maggiori consumatori di gas a livello mondiale, la Cina ha ...

Borse recuperano dai minimi dopo la disoccupazione Usa. Preoccupa l'inflazione
Borsa: l'Europa rimane negativa con Wall Street aperta in calo
Rimangono in negativo le principali Borse europee, con l'apertura in calo di Wall Street, all'indomani di un rimbalzo e con i big tecnologici, da Facebook ad Apple, di nuovo sotto pressione. (ANSA) ...

Eni, tutti i numeri della nuova World Energy Review Eni ha presentato la 20a edizione della sua rassegna statistica energetica mondiale World Energy Review che consente di cogliere i trend in atto ...

