Oltre ai guadagni a livello scolastico, alcuni studi hanno mostrato un miglioramento sociale attraverso l'utilizzo del peer-Tutoring, in quanto i tutor tra pari hanno acquisito e sono cresciuti in abilità sociali e di vita desiderabili dalla loro esperienza con il tutoraggio. Il tutoraggio richiede puntualità; i tutor devono essere puntuali per le loro sessioni e i loro appuntamenti con i loro tutees, il che li fa rispettare il tempo e sviluppare capacità di gestione del tempo. I tutor imparano anche a bilanciare tra il tempo trascorso a studiare e il tempo impiegato nella preparazione per il tutoraggio e il tutoraggio stesso.

Ultime Notizie dalla rete : nuovo insieme Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Joele Milan smascherato? Nel corso del nuovo appuntamento, Maria De Filippi chiamerà in studio i tronisti Andrea Nicole, ... Dopo essere stati insieme, Ida ha ammesso di aver sentito Marcello freddo e distaccato non nascondendo ...

Dentro il massacro del Circeo E insieme aveva moltiplicato il loro senso di spericolata impunità. "Eravamo guerrieri", dirà ... rispondono con la nonviolenza dei loro cortei colorati, conquistano il divorzio e il nuovo diritto di ...

“Di nuovo insieme”, una UdA con peer-Tutoring tra gli studenti della Primaria Orizzonte Scuola Lo Russo, “La nostra forza è l’unità” Il candidato sindaco del centrosinistra lancia un piano da 220 milioni per intervenire sulle periferie di Torino ...

Vaccino Covid e antinfluenzale insieme: “Bisogna organizzarsi su dove e come somministrarli Il ministero della salute ha dato il via libera alla somministrazione concomitante del vaccino anti-Covid e di quello contro l’influenza stagionale. Adesso, invece, verrà data la possibilità di esegui ...

