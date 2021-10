Comunali Roma | Mussolini | Velocci e Alfonsi sul podio delle preferenze FdI fa il pieno tra i più votati | 7 su 10

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ala competizione elettorale torna tra meno di due settimane e vedrà il ballottaggio non solo tra i candidati sindaci Michetti (centrodestra) e Gualtieri (centrosinistra) ma anche per eleggere i ...

GLI SCONTENTI La sindaca uscente Raggi, quarta e ultima classificata, ha chiamato Gualtieri e Michetti per congratularsi e ha salutato i romani: 'Resterò sempre al fianco di'. Ha parlato anche ...Tra le indicazioni contenute nel testo c'è il superamento graduale dell'Irap, una revisione dell'Ires, la semplificazione delle addizionalie regionali che diventeranno sovraimposte. Poi una ...Diserzione delle urne, con un’affluenza che è passata dal 76,38 del 2016, quando peraltro si votata in un solo giorno, al 71,04 della tornata 2021. Consensi a pioggia per ...A causa dell’alta astensione le percentuali provocano un’illusione ottica. Con i numeri assoluti si può valutare meglio la performance dei partiti alle amministrative. Nelle dieci città più grandi tra ...