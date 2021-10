“Che bello, ma quanto sei alto?”. GF Vip 6. Manuel Bortuzzo in piedi, indossa i tutori e cammina (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande emozione questa mattina al GF Vip 6. Protagonista Manuel Bortuzzo, il 22enne costretto su una sedia a rotelle dopo una sparatoria nel quartiere Axa di Roma. Era il 3 febbraio del 2019 quando Manuel si trova a passeggiare nel quartiere Axa di Roma e durante una sosta al tabaccaio è stato raggiunto da un colpo di pistola. Un errore, uno scambio di persona che è costata al giovane atleta una lesione midollare e una paralisi. Dopo un periodo di riabilitazione, Manuel Bortuzzo è tornato in acqua, era una promessa del nuoto, e ora ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per mostrarsi a tutta Italia e lanciare un messaggio. GF Vip 6, Manuel Bortuzzo indossa i tutori e cammina Nella casa del GF Vip 6 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande emozione questa mattina al GF Vip 6. Protagonista, il 22enne costretto su una sedia a rotelle dopo una sparatoria nel quartiere Axa di Roma. Era il 3 febbraio del 2019 quandosi trova a passeggiare nel quartiere Axa di Roma e durante una sosta al tabaccaio è stato raggiunto da un colpo di pistola. Un errore, uno scambio di persona che è costata al giovane atleta una lesione midollare e una paralisi. Dopo un periodo di riabilitazione,è tornato in acqua, era una promessa del nuoto, e ora ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per mostrarsi a tutta Italia e lanciare un messaggio. GF Vip 6,Nella casa del GF Vip 6 ...

Advertising

_Nico_Piro_ : E' bello sapere che le storie che hai raccolto in terre lontane possono arrivare, lungo insondabili percorsi, nelle… - herbertballeri : Che bello #instagramdowm e #wattsappdown , immagino lo sbiancamento del viso e non solo degli influencer. Telefonar… - matteorenzi : Ravenna, Treviso, Portogruaro. Che bello tornare a salutarci in presenza. Grazie a tutte e tutti, sono fiero di far… - l_ape_rosa : @Giusi56124577 @PalliCaponera @N_i_c_o_la Quando dite 'non è bello', specificate che non lo è per voi. Viaggiare da… - GattoSoriano3 : @Tersite66 @bacchetta55 @alexbardi22 ma quanto è sfigato ?!?!?!? ahahah bello il link peccato che non c'è una rig… -