Calci in testa all'arbitro steso a terra, calciatore arrestato con l'accusa di tentato omicidio (video) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un Calcio in testa all'arbitro e il giocatore viene arrestato per tentato omicidio. William Ribeiro, Calciatore brasiliano del San Paolo-RS, William Ribeiro, è stato arrestato dopo aver aggredito in campo l'arbitro Rodrigo Crivellaro. Il Calciatore ha colpito il direttore di gara sferrandogli un Calcio alla testa durante un match valevole per la serie A2 del campionato statale del Rio Grande do Sul. Il Calciatore accusato di omicidio, l'arbitro all'ospedale Sospesa la gara il giocatore è stato arrestato e portato al commissariato di polizia con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto al 15?

