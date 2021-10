CADUTA LIBERA, GERRY SCOTTI: “A VOLTE FACCIAMO PIÙ ASCOLTI DEI GRANDI PROGRAMMI SERALI” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande professionista, sempre uguale a se stesso, lavoratore instancabile e di profonda umiltà nonostante sia oggi il “senatore” di Canale 5. Degno erede di Mike Bongiorno e volto per eccellenza dei quiz del preserale targato Mediaset, GERRY SCOTTI per una volta ha voluto ringraziare per gli ASCOLTI di CADUTA LIBERA. Non mi sentite mai dire i numeri. Dare i numeri sì, dire mai. L’ultima parte di CADUTA LIBERA conta circa 4 milioni di telespettatori al giorno in questa stagione. Per i tempi correnti è una cifra enorme. A VOLTE FACCIAMO di più del pomeriggio che non dei GRANDI PROGRAMMI SERALI. Questo ci riempie di gioia. Il merito non è mio ma di tutta l’organizzazione e della bravura ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Grande professionista, sempre uguale a se stesso, lavoratore instancabile e di profonda umiltà nonostante sia oggi il “senatore” di Canale 5. Degno erede di Mike Bongiorno e volto per eccellenza dei quiz del preserale targato Mediaset,per una volta ha voluto ringraziare per glidi. Non mi sentite mai dire i numeri. Dare i numeri sì, dire mai. L’ultima parte diconta circa 4 milioni di telespettatori al giorno in questa stagione. Per i tempi correnti è una cifra enorme. Adi più del pomeriggio che non dei. Questo ci riempie di gioia. Il merito non è mio ma di tutta l’organizzazione e della bravura ...

