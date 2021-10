Bergonzoni | ' Sostengo Mimmo Lucano | darò una somma per lui | che in banca ha appena 9

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bergonzoni Sostengo

Luce

Alessandroin scena con 'Nel' "Ero in piazza a Bologna alla manifestazione e ho aderito immediatamente all'idea di risarcire ciò che Lucano probabilmente dovrà subire" dice, ...Alessandroin scena con 'Nel' "Ero in piazza a Bologna alla manifestazione e ho aderito immediatamente all'idea di risarcire ciò che Lucano probabilmente dovrà subire" dice, ...In questo processo, conclude Bergonzoni, “c’è una sproporzione che non riusciamo a capire e che vorremmo capire al più presto”. Non vorrei- chiosa- che passasse il teorema che l’accoglienza diventa ...