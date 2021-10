Barcellona | la denuncia dell’ad Reverter | “Casse vuote già ad aprile”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “L’idea che ci siamo fatti è che quando si prendeva un giocatore, non si pensava se c’erano le risorse per pagarlo: è il caso di Griezmann, la stessa notte che lo hanno ingaggiato, si sono resi conto che non potevano pagarlo e hanno avuto bisogno di aprire una linea di credito per 85 milioni di euro“. A parlare è Ferran, amministratore delegato del, che ha illustrato i risultati della due diligence effettuata sui conti del club dalla nuova dirigenza. Emerge un quadro preoccupante: “Il monte ingaggi, se non fosse stato per noi, sarebbe oggi di 835 milioni di euro, il 108% del fatturato. Questo anche per colpa di tre dei cinque acquisti più costosi nella storia del club, che hanno fatto aumentare salari e ammortamenti. E ancora, rinnovi con bonus fedeltà, premi a fine contratto e commissioni agli intermediari fino al 33% quando ...