Amici 21, Raimondo Todaro su tutte le furie con Mattia e Christian: "Sono schifato" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Gli insegnanti di Amici 21 continuano ad ammonire alcuni comportamenti dei ragazzi della scuola. Dopo la sfuriata di Rudy Zerbi con Luca D'Alessio, in arte LDA, adesso ad andare su tutte le furie è Raimondo Todaro. Nei giorni scorsi gli studenti Sono stati raggiunti da un provvedimento disciplinare a causa della sporcizia e del disordine in casa. Il provvedimento di Amici 21, consistente in una sfida, ha visto Mattia e Christian, allievi di Raimondo Todaro, nominati per il ballo. Oggi il maestro ha incontrato i ragazzi e non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua amarezza. "Due ballerini del mio team, quando me l'hanno detto Sono rimasto senza parole, deluso, ...

