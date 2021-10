Altro che sospensione: l’arbitro di Milan-Atletico Madrid torna subito in campo! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cuneyt Cakir tornerà subito ad arbitrare. L’esperto arbitro turco si era reso protagonista in negativo di alcuni episodi chiave durante la partita Milan-Atletico Madrid valida per il secondo turno di Champions League. Cakir, Milan, Atletico Madrid Ecco la decisione della Fifa Cuneyt Cakir arbitrerà una partita valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Lo ha deciso la Fifa che li ha assegnato nello specifico la partita tra Germania e Romania valida per le qualificazioni nel gruppo J. LEGGI ANCHE: Milan, svolta Kessie: la decisione! LEGGI ANCHE: Dopo Cakir, altra sanzione della UEFA: il motivo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cuneyt Cakir torneràad arbitrare. L’esperto arbitro turco si era reso protagonista in negativo di alcuni episodi chiave durante la partitavalida per il secondo turno di Champions League. Cakir,Ecco la decisione della Fifa Cuneyt Cakir arbitrerà una partita valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Lo ha deciso la Fifa che li ha assegnato nello specifico la partita tra Germania e Romania valida per le qualificazioni nel gruppo J. LEGGI ANCHE:, svolta Kessie: la decisione! LEGGI ANCHE: Dopo Cakir, altra sanzione della UEFA: il motivo L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - matteorenzi : Il Pd liberato dall’abbraccio dei Cinque Stelle vince. Altro che Conte o morte. Se il Pd è riformista se la gioca,… - marcodimaio : Inutile girarci intorno: quella di @CarloCalenda non era una battaglia di testimonianza. #Roma ha perso una grande… - iikigaikth : altro che biglietti soundcheck io voglio il peluche della balena viola ???????? - only_brave_ : per me è la nostra prof che non ha capito un cazzo per questo lo fa studiare a noi, altro che Parmenide -