Agent è stato cancellato? Il gioco scompare dal sito di Rockstar (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Agent di Rockstar vedrà mai la luce? Probabilmente no, stando alle ultime notizie sul titolo. Gli osservatori di Agent hanno notato che Rockstar ha apparentemente abbandonato il sito Web del gioco. L'URL ora reindirizza i visitatori direttamente alla home page di Rockstar. Agent è stato annunciato all'E3 2009 ed è stato presentato come un thriller di spionaggio ambientato durante la Guerra Fredda. Rockstar ha mantenuto un semplice sito Web teaser di Agent che includeva una rapida descrizione dell'ambientazione del gioco e non molto altro.

Agent, Rockstar l'ha rimosso dal sito ufficiale: gioco cancellato? Multiplayer.it