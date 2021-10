Windows 11 sarà 'il miglior Windows di sempre per i videogiochi' (Di martedì 5 ottobre 2021) Il rollout di Windows 11 è ufficialmente partito, il che significa che agli attuali utenti di Windows 10 con macchine compatibili verrà richiesto di aggiornare il proprio sistema operativo gratuitamente nei prossimi mesi. I post di Microsoft sul nuovo sistema operativo affermano che questo è "il miglior Windows di sempre per i giochi". Il più grande cambiamento in Windows 11 per i giocatori sono due funzionalità inizialmente sviluppate per Xbox Series X/S: l'Auto HDR e il DirectStorage. Entrambi richiedono un determinato hardware per sfruttare appieno i vantaggi, ma se avete già un sistema di gioco adeguato, dovreste essere al sicuro. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021) Il rollout di11 è ufficialmente partito, il che significa che agli attuali utenti di10 con macchine compatibili verrà richiesto di aggiornare il proprio sistema operativo gratuitamente nei prossimi mesi. I post di Microsoft sul nuovo sistema operativo affermano che questo è "ildiper i giochi". Il più grande cambiamento in11 per i giocatori sono due funzionalità inizialmente sviluppate per Xbox Series X/S: l'Auto HDR e il DirectStorage. Entrambi richiedono un determinato hardware per sfruttare appieno i vantaggi, ma se avete già un sistema di gioco adeguato, dovreste essere al sicuro. Leggi altro...

