Ultime Notizie Roma del 05-10-2021 ore 12 | 10

(Di martedì 5 ottobre 2021)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il centro-sinistra vince nelle città al voto a Milano Napoli Bologna vincono al primo turno sala Manfredi e Lepore vanno al ballottaggio ache conceda la sindaca raggi Michetti e Gualtieri a Torino per il dopo appendino tra lusso e da Milano a Trieste fra di piazza in russo al centrodestra alla Regione Calabria con Occhiuto al 54,7 che batte e la candidata del centrosinistra Amalia Cecilia Bruni è il sindaco di Napoli dei al PD due seggi delle suppletive per la camera Letta vincenziana caso ail primo partito in molte città prendi alleanza con il Movimento 5 Stelle che da solo crolla a cominciare dalle città governato nel centro-destra Fratelli d’Italia supera la lega che a Milano si ferma al 11% una grande vittoria del PD e ...

'Abbiamo avuto il risultato più alto di Italia è una grandissima responsabilità, ma anche una grande gioia, significa che l'idea di città che abbiamo messo in campo guarda alle cose concrete e al ......59%; il crollo del M5S: Alessandra Richetti si ferma al quarto posto con il 3,43% dei voti (2.847) quando nel 2016 il M5S aveva preso con Paolo Menis il 19,16 con 18.500 voti e alleregionali ...