Tornado investe Catania! Città allagata e campi da calcio distrutti...

Advertising

erminim77 : RT @Giulio_Firenze: Nubifragi a Palermo e Trapani, un tornado investe Catania - Giornale di Sicilia - Fusillide : RT @Giulio_Firenze: Nubifragi a Palermo e Trapani, un tornado investe Catania - Giornale di Sicilia - infoitinterno : Catania annega, il tornado investe la città FOTO | VIDEO - Miti_Vigliero : RT @Giulio_Firenze: Nubifragi a Palermo e Trapani, un tornado investe Catania - Giornale di Sicilia - SuperErmy : RT @Giulio_Firenze: Nubifragi a Palermo e Trapani, un tornado investe Catania - Giornale di Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Tornado investe

Giornale di Sicilia

Un nubifragio si è abbattuto su Catania. Ilseguito da pioggia e grandine ha creato diversi danni nella città siciliana. Ecco alcuni video diventati virali sui socialCatania - Un autentico, con vento e grandine, si è abbattuto nel pomeriggio Catania, causando seri danni: lo vediamo nei primi due video. La circolazione è andata completamente in tilt per la presenza di alberi e ...La perturbazione d'autunno "Christian" continuerà ad abbattersi per tutta la settimana su molte Regioni italiane, secondo gli esperti, dopo la prima di ieri che ha provocato numerose esondazioni di fi ...L'allerta meteo sull'Isola. L'allerta meteo 'arancione' diffusa ieri dalla Protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico ha trovato conferma nelle prime ore del mattino co ...