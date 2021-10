Serie D | Sambenedettese-Recanatese | streaming gratis e diretta tv in chiaro?

(Di martedì 5 ottobre 2021) Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Riviera delle Palme si disputerà il match, valevole per il recupero della seconda giornata del campionato diD (girone F), che vedrà l’esordio casalingo dei padroni di casa, ripescati alla vigilia dell’inizio del torneo e che hanno perso le prime due trasferte in terra laziale contro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fc Messina AcirealeFacebook etv Sportitalia: dove vedere il matchD Dove vedere Macedonia del Nord-Olanda:LIVE etv Euro 2020 Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra: ...

Advertising

NotiziarioC : Sambenedettese, mister Donati: «Non posso chiedere di più» - SfoglioSport : Calcio: Serie D, il Fiuggi batte la Sambenedettese [SFOGLIOSPORT] - Acuto del #Fiuggi che oggi ha battuto la… - Zcfnews : Serie D, Trastevere-Sambenedettese 3-2 - - Zcfnews : Trastevere – Sambenedettese Serie D - - ftg_soccer : GOAL! Trastevere in Italy Serie D: Girone F Trastevere 3-2 Sambenedettese -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sambenedettese

il Resto del Carlino

Procede a ritmo incalzante il CampionatoD pronto a scendere in campo domani, mercoledì 6 ottobre, alle 15.00 con le partite della 4a ... Si tratta di- Recanatese e di Castelnuovo ...Con queste parole il Monticelli Calcio ha voluto ricordare la storica vittoria di sei anni fa per 5 - 4 contro laal "Riviera della Palme" nel campionato diD con una foto ..."Il 4 Ottobre non è una data come tante altre. E' una data che non si può dimenticare. Il primo anno in Serie D e la prima grande vittoria contro una big. A inizio gara la tensione era visibile sigli ...Risultati Serie D oggi, domenica 3 ottobre 2021, classifiche e diretta gol live score dei gironi per le partite in programma nella quarta serie.