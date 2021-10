Sci nautico | riparte stagione agonistica Juniores

(Di martedì 5 ottobre 2021)ladello sciin Italia. Tutto pronto, infatti, per la seconda tappa del Campionato italiano in programma in Toscana, presso l’iconico pontile di Forte dei Marmi. Al via oltre 110 concorrenti fra cui spiccano i componenti del Team Italia: Leonardo Apreda, Rufo Massimo Baita, Ian Catanzariti, Valerio Funari, Brando Giovannoni, Francesco Lazzarini, Filippo Marullo, Tommaso Noah Pavoni, Michele Scoppa. gm/mrv/red su Il Corriere della Città.

Riparte la stagione agonistica Juniores dello sci nautico in Italia. Tutto pronto, infatti, per la seconda tappa del Campionato italiano in programma in To ...Cala il sipario sulla diciassettesima edizione del Tour del Lario. Per tutta l'estate i campioni del wakeboard si sono sfidati a colpi di acrobazie, velocità e adrenalina. Sabato a Lezzeno, sul Lago d ...