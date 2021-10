Roma, incendio nel deposito Atac di Tor Sapienza: 30 bus distrutti (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ottobre 2021 - Nella notte tra lunedì e martedì, verso le 4 , è divampato un incendio al deposito bus di Tor Sapienza, periferia est di Roma. Lo fa sapere Atac, l'azienda municipalizzata ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 ottobre 2021), 5 ottobre 2021 - Nella notte tra lunedì e martedì, verso le 4 , è divampato unalbus di Tor, periferia est di. Lo fa sapere, l'azienda municipalizzata ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. L… - HuffPostItalia : Incendio al deposito Atac a Roma. Trenta bus in fiamme - emergenzavvf : #Roma, #incendio Ponte dell’Industria: concluso alle 4 l’intervento dei #vigilidelfuoco, dichiarato inagibile il po… - IlSacroVate : Che guaio ?? - AlBizzotto : RT @antoniopolito1: A Roma gli ultimi fuochi: incendio in un deposito distrugge 35 autobus -